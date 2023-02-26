Eber Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eber Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eber Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eber Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eber Caicedo 3 Mayıs 1991 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Eber Edison Caicedo Peralta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eber Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eber Caicedo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eber Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eber Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eber Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eber Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2009 yılında Independ. U20

1 Ocak 2010 yılında Independiente B

15 Ocak 2011 yılında Norte América

20 Şubat 2012 yılında FK Mladost

17 Ocak 2013 yılında Norte América

22 Ocak 2013 yılında CD El Nacional

4 Ağustos 2013 yılında Norte América

6 Ağustos 2013 yılında Técnico U.

31 Aralık 2013 yılında Norte América

5 Ağustos 2014 yılında Deportivo Azogues

24 Mart 2015 yılında Manta FC

6 Mart 2018 yılında LDU de Loja

7 Şubat 2019 yılında Orense

6 Ocak 2020 yılında AD 9 de Octubre

4 Şubat 2021 yılında L.A. Firpo

3 Ağustos 2021 yılında Chacaritas FC

4 Ocak 2022 yılında Real Tomayapo

3 Şubat 2023 yılında CD El Nacional

Eber Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eber Caicedo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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