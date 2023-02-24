Ebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebert 25 Mayıs 1993 tarihinde Nortelândia, Mato Grosso şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ebert Cardoso da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebert Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Ebert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebert'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Macaé

20 Ocak 2018 yılında Stal Kamyanske

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Botev Plovdiv

4 Şubat 2020 yılında FC Urartu

1 Ağustos 2020 yılında FC Van

23 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Nisan 2021 yılında FK Metal

26 Temmuz 2021 yılında SC Noravank

23 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Ebert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebert şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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