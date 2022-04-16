Ebis Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ebis Kontrolörü görev tanımı nedir, Ebis Kontrolörü ne iş yapar, Ebis Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ebis Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ebis Kontrolörü Tanımı;

__

Ebis Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ebis Kontrolörü Maaşları

Ebis Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ebis Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ebis Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.14

Meslek Adı :

Ebis Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçuş personelinin uçuş sırasındaki ve yerdeki çalışa durumlarına ilişkin kayıtları tutan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ebis Kontrolörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük uçuş programlarını ve dispeç raporlarını temin ederek, uçuş loklarını ve yer hizmet formlarını düzenlemek,

b) Uçuş programından uçucu personelinin uçuş saati mesai saati, uçucu personel sayısını uçuş lok?una kaydetmek,

c) Uçak takip formunda uçağın sefer yaptığı hava limanlarını ve sefer günlerini uçuş tarife takip formundan da iniş ve kalkış saatlerini kontrol ederek, bütün bu bilgileri uçuş loklarına kaydetmek,

d) Yer hizmet formuna kabin personelinin nöbetlerini, uçak rotar nedenlerini, sefer aktarma ve birleştirme nedenlerini kaydetmek,

e) Uçuş tarife takip formundaki bilgileri personelin sicil takip formuna geçip, formları ilgili oldukları birimlere göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?