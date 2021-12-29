Ebleh ne demek, TDK'ya göre Ebleh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ebleh ne demek? Ebleh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ebleh kelimesi. Peki ebleh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ebleh nedir, ebleh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EBLEH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ebleh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ebleh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ebleh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akılsız, budala, alık

