Ebrahim Rezazadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Rezazadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ebrahim Rezazadeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ebrahim Rezazadeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ebrahim Rezazadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Rezazadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ebrahim Rezazadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Rezazadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrahim Rezazadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrahim Rezazadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrahim Rezazadeh 22 Mayıs 1993 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Ebrahim Rezazadeh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrahim Rezazadeh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebrahim Rezazadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebrahim Rezazadeh'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebrahim Rezazadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrahim Rezazadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ebrahim Rezazadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrahim Rezazadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Parseh Tehran

10 Temmuz 2016 yılında Mes Rafsanjan

1 Temmuz 2017 yılında Pas Gilan FC

1 Temmuz 2019 yılında Shahrvand

4 Ocak 2020 yılında Sh. Astara

7 Şubat 2022 yılında Shahr Khodrou

7 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Ebrahim Rezazadeh kimdir

Ebrahim Rezazadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrahim Rezazadeh şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ebrahim Rezazadeh nereli

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