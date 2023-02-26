Ebrahim Salehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Salehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrahim Salehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrahim Salehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrahim Salehi 12 Ekim 1991 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابراهیم صالحی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrahim Salehi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebrahim Salehi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ebrahim Salehi'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebrahim Salehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrahim Salehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ebrahim Salehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrahim Salehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Iranjavan FC

1 Temmuz 2013 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2015 yılında Fajr Sepasi

3 Ocak 2017 yılında Baadraan

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Paykan FC

Ebrahim Salehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrahim Salehi şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.