Ebrahim Seedat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Seedat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrahim Seedat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrahim Seedat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrahim Seedat 18 Haziran 1993 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrahim Seedat Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFA yapmaktadır. Ebrahim Seedat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ebrahim Seedat'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebrahim Seedat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrahim Seedat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebrahim Seedat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrahim Seedat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2012 yılında ASD Cape Town

24 Ağustos 2012 yılında Bidvest Wits FC

6 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2014 yılında Degerfors

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

14 Ağustos 2015 yılında Milano United

15 Temmuz 2016 yılında Cape Town City

3 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

Ebrahim Seedat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrahim Seedat şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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