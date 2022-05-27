Özel hayatı ile gündeme gelen voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyada sık sık gündeme gelen isimler arasında. Aşk hayatı ile gündem olmaya devam eden voleybolcu merak edilen isimler arasında. Kullanıcılar "Ebrar Karakurt kız mı, erkek mi? Kaç yaşında, nereli? Ebrar Karakurt ayak numarası kaç?" gibi sorularını araştırıyor. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yer verdik.

EBRAR KARAKURT KIZ MI ERKEK Mİ?

Cinsel yöneliminden dolayı bir hayli merak edilen Voleybolcu Ebrar Karakurt'un cinsiyeti kadındır.

EBRAR KARAKURT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt 22 yaşındadır.

Aslen Balıkesirli olan voleybolcunun bir erkek kardeşi vardır.

Kariyer hayatına 2012 yıılnda Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı.

Voleybolcu, Vakıfbank formasıyla üst üste 2 sene hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2020 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeye başladı.

2021 yılında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olarak kariyerine orada devam ediyor.

Karakurt, Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EBRAR KARAKURT'UN AYAK NUMARASI KAÇ?

1.96 boyunda olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ayak numarasının sorulması üzerine "Hazır mısınız?" diyerek, "47 numara" cevabını vermişti.