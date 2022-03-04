Ebrar Karakurt, Sevgililer Günü'nde el hareketi çekmişti! Eski sevgilisi İmge küfürlü mesajı ifşa etti! "Bırakıyorum seni takibi or... karı' Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandıran çiftten Ebrar Karakurt, el hareketi çektiği videoyu yayınlaması nedeniyle eleştirilmişti. Bu kez de eski sevgilisi İmge, kendisine gelen küfürlü mesajı ifşa ederek isyan etti.

1 11 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.