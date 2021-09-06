Ebrar Karakurt'a veda partisi Instagram'a damga vurdu! Pastadaki LGBT detayı dikkat çekti
İtalya'ya transfer olan Milli Voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un eğlenceli veda partisi Instagram'ı salladı. Arkadaşlarının düzenlediği birbirinden eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Karakurt'un pastasındaki LGBT bayrak renkleri dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz nisan ayında İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüşüyle sürpriz bir partiyle karşılandı. Takım arkadaşlarının da bulunduğu veda partisinde yaşanan eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan başarılı Millimiz Karakurt'un, pastasındaki gökkuşağı ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.
SÜRPRİZ VEDA PARTİSİ
Milli Voleybolcumuza düzenlenen sürpriz veda partisine birçok sayıda arkadaşı katıldı. Aralarında takım arkadaşları Zehra Güneş ve Tuğba Şenolsun'un da bulunduğu partide, Karakurt'un portresinin olduğu maskeler takıldı. Partinin sonlarına doğru pasta üfleyen Karakurt'un pastasındaki LGBT bayrak renkleri dikkatlerden kaçmadı.