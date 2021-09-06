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  3. Ebrar Karakurt'a veda partisi Instagram'a damga vurdu! Pastadaki LGBT detayı dikkat çekti

Ebrar Karakurt'a veda partisi Instagram'a damga vurdu! Pastadaki LGBT detayı dikkat çekti

İtalya'ya transfer olan Milli Voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un eğlenceli veda partisi Instagram'ı salladı. Arkadaşlarının düzenlediği birbirinden eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Karakurt'un pastasındaki LGBT bayrak renkleri dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'a veda partisi Instagram'a damga vurdu! Pastadaki LGBT detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz nisan ayında İtalyan takım Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüşüyle sürpriz bir partiyle karşılandı. Takım arkadaşlarının da bulunduğu veda partisinde yaşanan eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan başarılı Millimiz Karakurt'un, pastasındaki gökkuşağı ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'a veda partisinde dikkat çeken LGBTİ bayrak detaylı pasta

SÜRPRİZ VEDA PARTİSİ

Milli Voleybolcumuza düzenlenen sürpriz veda partisine birçok sayıda arkadaşı katıldı. Aralarında takım arkadaşları Zehra Güneş ve Tuğba Şenolsun'un da bulunduğu partide, Karakurt'un portresinin olduğu maskeler takıldı. Partinin sonlarına doğru pasta üfleyen Karakurt'un pastasındaki LGBT bayrak renkleri dikkatlerden kaçmadı.

Ebrar Karakurt'a veda partisinde dikkat çeken LGBTİ bayrak detaylı pasta

Ebrar Karakurt'a veda partisinde dikkat çeken LGBTİ bayrak detaylı pasta

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