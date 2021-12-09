Paribu Box nedir? Paribu Box uygulaması piyasaya çıktı mı?Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi ! İstifasını yönetime sundu!Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdiİrem Derici ile eski sevgilisi Genco Ecer'den yeni şarkı! "Kalbime söz dinletemiyorum" diyerek afişi paylaştı! Aralarındaki yakınlık dikkat çektiAbdu Conte Fenerbahçe'nin radarında! Sarı-lacivertliler kancayı taktı!Son dakika | "Taraflar arasında mutabakat sağlanmış" dedi: 2022 yılı asgari ücretini açıkladıİSPARK'ın eski halinden eser kalmadı, İmamoğlu'nun, tüm vaatleri balon çıktı! Sayıştay raporu ortaya çıkınca edilen zarar dudak uçuklattı!Altın fiyatları yatay çizgide sabitlendi! Gram altın düşmeyi unuttu, fiyatlar ateş pahası! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!Fenerbahçe kadın futbol takımı kalecisi Ezgi Çağlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Çağlar hangi takımlarda oynadı, Instagram hesabı ne?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen'e gönderme yaptı.

Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de  Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ödülünü aldığı sırada söylediği sözlere gündeme gelmişti.

Ödülünün sevincinden ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" demesi sosyal medyada çok konuşulurken bir göndermede Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi. Ebrar Karakurt'ta Sezen'in bu konuşmasına instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.

Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

Instagram hesabından ''Bunu giyiyorum çünkü üstümde'' ve ''Bakıyorum çünkü gözüm var'' notunu düştüğü fotoğraflarını paylaştı.

Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT