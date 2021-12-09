Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen'e gönderme! 'Çünkü elimde şu an' dillere dolandı!

5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen ödülünü aldığı sırada söylediği sözlere gündeme gelmişti.

Ödülünün sevincinden ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" demesi sosyal medyada çok konuşulurken bir göndermede Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi. Ebrar Karakurt'ta Sezen'in bu konuşmasına instagram hesabı üzerinden fotoğraf paylaşarak göndermede bulundu.

Instagram hesabından ''Bunu giyiyorum çünkü üstümde'' ve ''Bakıyorum çünkü gözüm var'' notunu düştüğü fotoğraflarını paylaştı.