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Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında?

Tokyo Olimpiyatlarındaki başarısı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ebrar Karakurt sevgilisiyle fotoğraf paylaşmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun üzerine sevgilisi merak konusu oldu. Peki Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında?

A Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt hafta sonu kız arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması üzerine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Bunun üzerine milli voleybolcunun kız arkadaşı merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorusunun yanıtına yer verdik.

EBRAR KARAKURT'UN SEVGİLİSİ KİM? İMGE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tokyo  Olimpiyatları'ndan sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ebrara Karakurt kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşımına 16 saatte 163 bin beğeni gelirken milli voleybolcu cinsel yönelimiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Kimi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Karakurt'a adeta destek yağdı. 

Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge ile bir süredir arasının bozuk olduğu ancak paylaşımın barışmayı sembolize ettiği konuşuluyor. Milli voleybolcunun sevgilisi İmge hakkında henüz bir bilgi yok. İkilinin bir süredir küs olduğu ve İmge'nin yurt dışında yaşadığı biliniyor.
 Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim? İmge kimdir, nereli, kaç yaşında?

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