Ebrar Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrar Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrar Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrar Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrar Yildirim 10 Haziran 1998 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Ebrar Yıldırım şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrar Yildirim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebrar Yildirim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ebrar Yildirim'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ebrar Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrar Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ebrar Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrar Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2013 yılında Groningen U17

1 Temmuz 2015 yılında AFC A'dam U19

10 Ağu 2017 yılında A. Selçukspor

29 Ocak 2019 yılında Serik Belediye

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Karaman Bld

25 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Ebrar Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrar Yildirim şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ajax (2008-2010), AFC Amsterdam (2010-2013), FC Groningen (2013-2015), AFC Amsterdam (2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.