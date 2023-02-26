Ebrima Jarju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrima Jarju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrima Jarju adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrima Jarju Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrima Jarju 16 Mart 1998 tarihinde Sinchu Baliya şehrinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrima Jarju Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ebrima Jarju'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ebrima Jarju Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrima Jarju isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ebrima Jarju Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrima Jarju futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Paide

Ebrima Jarju Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrima Jarju şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lamin United

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.