Ebrima Singhateh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrima Singhateh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrima Singhateh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrima Singhateh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrima Singhateh 10 Eylül 2003 tarihinde Kunkujang Keitaya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrima Singhateh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Ebrima Singhateh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ebrima Singhateh'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ebrima Singhateh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrima Singhateh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ebrima Singhateh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrima Singhateh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2022 yılında Paide

31 Ağustos 2022 yılında Slavia Prag B

Ebrima Singhateh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrima Singhateh şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tallinding United

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.