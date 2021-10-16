Ebru Akel yeni sevgilisiyle el ele yakalandı! Meğersem doktor sevgilisini programına konuk etmiş

Uzun süredir kalbinde kimse olmayan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü sunucu 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak ile 8 yıl evli kalmıştı. Daha sonra Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmiş, Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden bir şey talep etmemişti.

BİR YIL ÖNCE PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU

Ebru Akel'in bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı. İki sevgili Gümüşsuyu’ndaki bir mekana el ele girerken objektiflere takıldı.

Ayrıca Ebru Akel'in, sevgilisi Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi.