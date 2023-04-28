Ebru Baki neden yok, Habertürk'ten ayrıldı mı? 28 Nisan 2023 - Ebru Baki Kimdir?

Haber Türk'ün sevilen ekonomi programı Para Gündem hafta içi her gün başarılı sunucu Ebru Baki'nin sunumu ile ekrana geliyordu. Ancak uzun süredir Haber Türk ekranlarında Ebru Baki gözükmüyor. Haliyle programı her sabah takip eden bir çok kişi Ebru Baki neden haber sunmuyor? Ebru Baki nerede, izinde mi? Ebru Baki bugün neden yok? Ebru Baki Haber Türk'ten ayrıldı mı? sorularına yanıt aradı. Sizin için derledik.

EBRU BAKİ NEDEN YOK, HABER TÜRK'TEN AYRILDI MI?

Haber Türk tv ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdığı duyuruldu.

Haberin Devamı

EBRU BAKİ HANGİ TV, HANGİ KANALDA YAYIN YAPIYOR?

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV, geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ı da bünyesine katmıştı. Sözcü TV, Ebru Baki hamlesiyle önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

EBRU BAKİ KİMDİR?

İstanbul'da 1975 yılında dünyaya gelen Ebru Baki, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yaptı ve mezuniyetinde bölüm birincisi olarak tamamladı. Cumhuriyet Dergisi'nde yayınlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okudu ve çeşitli burslar kazandı.

Haberin Devamı

Staj döneminden başlayarak Hürriyet'te 7 yıl çalıştıktan sonra, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu. Doğan Medya'nın Demirören Medya'ya geçmesiyle birlikte CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.

EBRU BAKİ HAKKINDA KISACA BİLGİLER