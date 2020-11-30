Sabah kuşağında Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programının bugün yayınlanmaması üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında programın neden olmadığının yanı sıra sunucu Ebru Baki hakkında da araştırmalarda bulunuyor. Peki Ebru Baki neden yok? Korona mı oldu? Koronavirüse mi yakalandı? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

EBRU BAKİ NEDEN YOK?

Habertürk'te sabah saat 09.00'da ekranlara gelen Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı bugün yayınlanmadı. Ebru Baki'nin izinli olduğu için yayına çıkmadığı ifade edildi.

EBRU BAKİ KORONA MI OLDU? KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Ebru Baki'nin yayında olmamasının ardından koronavirüs salgınına yakalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin olarak Ebru Baki'den bir açıklama yapılmadı.

EBRU BAKİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ebru Baki 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 45 yaşındaki Ebru Baki, Üniversite döneminde Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisinde staj yaptı. Lise hayatında eğitim amacıyla başvurduğu programlar aracılığıyla yurt dışında bulundu ve çeşitli burslardan faydalandı. İletişim Fakültesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'ne devam etti. Hürriyet Gazetesi'nde stajyerlikten muhabirliğe uzanan 7 yıllık bir dönem geçirdi. Bilişimden, iş dünyası ve tüketici haberleri ile ilgili çeşitli ödüller kazandı.