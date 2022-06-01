Ebru Cündübeyoğlu'nun acı kaybı! Babası Ertuğrul Cündübeyoğlu hayatını kaybetti! "İçimiz yanıyor"
Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, "Canım babamı kaybettik" diyerek, üzüntüsünü sevenleriyle paylaştı
47 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'yu kaybetti. Acı kayıpla sarsılan ünlü oyuncu, üzüntüsünü paylaştı
"İÇİMİZ YANIYOR"
Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi Güçlü Mete, sosyal medya hesabından Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun fotoğraflarını yayınlayarak, "Canım Ebru'mun canı babasını, kayınpederim, babamı kaybettik. İçimiz acıyor... Kelimeler düğümleniyor... Yarın sonsuzluğa uğurluyoruz, nur içinde yatsın. Çok üzgünüm..." ifadelerini kullandı.
"CANIM BABAMI KAYBETTİK"
Ünlü oyuncu da Güçlü Mete'nin ardından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Ebru Cündübeyoğlu, "Canım babamı kaybettik. 01.06.2022 (bugün) tarihinde öğle namazına müteakiben, Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp, Kurtköy Mezarlığı'na defnedilecektir." mesajını yayınladı.
Takipçileri ise Cündübeyoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?