Ebru Cündübeyoğlu babasının vefat ettiğini yaptığı bir paylaşımla sevenlerine duyurdu. Peki Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU'NUN BABASI ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti. Ebru Cündübeyoğlu geçtiğimiz yıl, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyacı olduklarını belirtip paylaşımda bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hastalığına ve ölüm sebebine yer verilmedi. İşte ünlü oyuncunun paylaşımı:

"Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir"