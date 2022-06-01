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Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, babasının vefat haberiyle sarsıldı. Peki Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Ebru Cündübeyoğlu babasının vefat ettiğini yaptığı bir paylaşımla sevenlerine duyurdu. Peki Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? 

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU'NUN BABASI ERTUĞRUL CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu, hayatını kaybetti. Ebru Cündübeyoğlu geçtiğimiz yıl, babası Ertuğrul Cündübeyoğlu için kan desteğine ihtiyacı olduklarını belirtip paylaşımda bulunmuştu.

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Ünlü oyuncunun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun hastalığına ve ölüm sebebine yer verilmedi. İşte ünlü oyuncunun paylaşımı:

"Canım babam Ertuğrul Cündübeyoğlu'nu kaybettik. 01.06.2022 tarihinde öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınıp Kurtköy mezarlığına defnedilecektir"

Ebru Cündübeyoğlu'nun babası Ertuğrul Cündübeyoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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