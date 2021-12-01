Ebru Cündübeyoğlu'nun özgüvenli sözleri komedi oyuncularını fena kızdıracak! Dış görünüşleri hakkında söyledikleri dikkat çekti! Komedi oyunculuğu hakkında açıklamalarda bulunan Ebru Cündübeyoğlu'nun sözleri bazı oyuncuları çok kızdıracak. Eli yüzü düzgün ve güzel insanların komedi yapmasının zor olduğunu dile getiren oyuncu, "Bu klişeyi kırdığım için çok mutluyum. Seyircilerde gülme kredim var" dedi

1 10 1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, geçtiğimiz akşam 'Aykut Enişte 2' filminin galasında objektiflere yansıdı.