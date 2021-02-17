Uzun sürenin ardından tekrar ekranlarda görülen Ebru Destan'ın eşi izleyici tarafından merak edildi. Peki Ebru Destan'ın eşi Mete Okay İnan kimdir? Ne iş yapıyor? Ebru Destan'dan boşandı mı? soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılırken bizde sizler için merak edilenleri derledik...

METE OKAY İNAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan'ın eşidir. Mete Okay İnan, oto galeri işi yapmaktadır. Okay, Destan ile 2011 yılında hayatını birleştirmiştir. Bir süre sonra eviliklerin de yaşanan çatırdamalar sonucu boşanmaya karar verdiler.

Çiftin bu evlilikten 'Oktay' ile 'Ali' adında 2 erkek evladı vardır. Ebru Destan, 2016 yılında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak Okay'a boşanma davası açtı.

EBRU DESTAN'DAN BOŞANDI MI?

İkilinin boşanma davası, mal paylaşımı konusundaki anlaşmazlığın sürmesi sebebiyle 2020 yılından bu yana devam etmektedir ve çiftin boşanma işlemleri henüz gerçekleşmemiştir.

EBRU DESTAN KİMDİR?

24 Eylül 1977 yılında İzmir'de doğan Ebru Destan, bir dönem Türkiye'nin en fazla bilinen ve beğenilen mankenleri arasında yer almaktaydı.

Ebru Destan kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi?