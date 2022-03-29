Ebru Gündeş hakkında gündemi sarsacak iddia: “Evli adam ile birlikte”

Reza Zarrab ile boşandıktan sonra gündemde olmaya devam eden Ebru Gündeş'in son olarak Murat Ö. adında biriyle birlikte olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Evli olduğu iddia edilen Murat Ö. ile ilgili iddialar gündemdeyken Bircan Bali konuyla ilgili açıklama yaptı.

“EBRU GÜNDEŞ’İ GÖRMEDEN YAPAMIYORMUŞ”

Aslı Sertdemir, 'Başka Sularda' başlıklı yazısında Ebru Gündeş'in evli bir iş insanı ile yeni bir aşka yelken açtığını yazdı. Köşe yazısında "Murat Bey birkaç aydır eşi ile ayrı evlerde yaşıyormuş. Boşanma davası açılmış fakat henüz sonuçlanmamış. Kısa bir süre sonra duruşması olduğunu öğrendiğim Murat Ö., Ebru Gündeş'i görmeden duramıyormuş" ifadelerini kullandı.

“ADAM KAFAYI TAKMIŞ”

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ise açıklamasında "Murat Bey evli ve abayı yakmış. Ebru önce pası karşılıyor ama beyefendinin boşanma aşamasındayız iddiası yalan çıkınca... Eşiyle son derece mutlu olduğunu öğrenince Ebru kesinlikle görüşmüyor. Ama adam kafayı takmış. Hem karım dursun hem Ebru olsun. Adam zengin ama Reza kadar değil" diye konuştu.

İddialara yönelik fikirlerini söyleyen Seren Serengil ise: "Boşanınca gel demiştir. Parası yoksa ondan bırakmıştır" dedi.

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