Ebru Gündeş Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

HARBİYE Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Poll Production organizasyonunda gerçekleşen konserde Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı. Gündeş'in hayranlarından bazıları, konseri cep telefonlarının kamerasıyla kaydederken bazı hayranları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

"BENİ ONURLANDIRDINIZ"

Ebru Gündeş, "Elim ayağım zangır zangır titriyor. Sanki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Her defasında böyle oluyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Her konserde, her defasında beni çok mutlu ediyorsunuz. Beni onurlandırıyorsunuz. Beni ödüllendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınıza, ilginize, alakanıza, sevginize. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Gündeş, "Bugün Ebru Gündeş şarkıları tabii ki ama böyle acılılarını da söyleyelim, oynayacağımız şeyleri de söyleyelim. Bütün şarkılarımız hemen hemen var gibi" diye konuştuktan sonra ünlü şarkıcı orkestrasını takdim etti. Kendisini dinlemeye gelenlere tekrar selam veren Gündeş, konserine 1998 yılında çıkardığı ve albümünün de çıkış parçası olan "Sen Allah'ın Bir Lütfusun" parçasıyla devam etti.

"EBRU GÜNDEŞ İSE DURMAM HEMEN GİDERİM"

Açık havadaki konserinde Ebru Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı. Sertaç Kervan, "Bugün karar verdik. Eşim bana sürpriz yaptı. Ebru Gündeş'in hayranı olduğumu biliyor" diye konuşurken eşi Şükran Kervan ise, "Sesini, yorumunu, şarkılarını oldu olası eşim çok seviyor. Bileti ben aldım. Bir çok sanatçının konseri için daha önce teklif etmiştim kabul etmedi. Ebru Gündeş ise durmam hemen giderim dedi" şeklinde konuştu.

Ayşin Arca, "Ebru Gündeş'i ilk çıktığından beri dinliyoruz. Her parçasını seviyoruz" dedi.

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DHA