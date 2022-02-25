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  3. Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!

Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!

Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından yeni sevgilisinin Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı.

Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile boşanmasından sonra son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Gündeş'i şaşırtacak bazı fotoğraflar ortaya çıktı. 

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemde.
48 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Khoshnaw merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı.

Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!

GECE HAYATINA DÜŞKÜN

Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düştü. Magazin Kuryesi'nde yer alan habere göre; Khoshnaw gece hayatına düşkün bir isim.

Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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