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Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz sene Reza Zarrab’dan boşanan Ebru Gündeş’in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında?

11 yıllık eşi ve Reza Zarrab’dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş’in adı bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnawile anılıyor. İkilinin samimi fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine Rassan Khoshnaw'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde 'Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik...

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında?

EBRU GÜNDEŞ'İN SEVGİLİSİ RASAN KHOSHNAW KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Rassan Khoshnaw 28 yaşında Iraklı bir iş adamıdır. Khoshnaw, Ebru Gündeş'ten önce, bir dönem Bahar Candan ile ilişki yaşadı. Al Sana Haber programında açıklama yapan Bahar Candan “Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı” yorumunda bulunmuştu. Öte yandan Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düşmüştü. Selin Ciğerci ile de kısa bir süre birlikte olduğu iddialar arasındaydı.

Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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