Ebru Gündeş'ten ihanet iddiası: 11 yıllık evliliğini sonlandırıyor!

İş insanı Reza Zarrab'la 2010 yılında dünyaevine giren Ebru Günseş'in bu evlilikten Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013'te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014'te tahliye edildi. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan ikilinin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016'da tatil için gittikleri Miami'de, Reza Zarrab'ın havalimanında gözaltına alınması oldu.

Zarrab'ın ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesinde etkin bir kişi olduğu ve bu onuda aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra "itirafçı" oldu ve serbest bırakıldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye'de olmasına rağmen New York'ta yaşamaya başladı.

AYLARCA HİÇ KONUŞMADILAR

Zarrab'ın yaşadığı bu olayların ardından çıkan ayrılık dedikodularının arkasında yatanları anlatan Ebru Gündeş'in Bodrum Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davası dilekçesiyle ortaya çıktı. ABD'de süren dava ve soruşturma, çift arasında gerginliğe yol açmıştı. Aralarındaki ilk kavga ise 2016 Haziran ayında meydan geldi. 8 ay boyunca hiç iletişim kurmadılar. Gündeş'in iddiasına göre Zarrab, çocukları Alara'yı bir kez bile aramadığı yönünde. Sürecin sonunda barışsalar da telefonda sık sık tartışmaya devam ettiler. Buna rağmen Ebru Gündeş, kızıyla birlikte 6 kez ABD'ye giderek eşiyle görüştü.

2021 Şubat ayında Ebru Gündeş, kızıyla Reza Zarrab'ın yanına gitti. Ünlü şarkıcı kızını babasının evine bıraktı, kendisi ise bir otelde kaldı. 3 günlük otel konaklamasının ardından kızının ısrarı üzerine Zarrab'ın evine gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını belirtti.

11 YILIN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Yollarını ayrıma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz-Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına karar verdi. Ünlü şarkıcı, kızı Alara'nın velayetini de talep etti.

"İHANETE UĞRADIĞIM VE BUNLARA ŞAHİT OLDUM"

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.