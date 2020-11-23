Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!

Ebru Polat, kendi markasının reklamı için iç çamaşırlarıyla aldığı duş videosu magazin gündeminde olay yarattı. Videonun ardından "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim.'' diyerek instagram sayfasına story atan Polat'ın o görüntüleri kameralara anbean böyle kaydedildi.