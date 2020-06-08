Ebru Polat itiraf etti: ''İhanete uğradım!''

Ebru Polat sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak "Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar" açıklamalarıyla merak konusu olan Polat'ın bu sözlerinin sebebi ortaya çıktı. Polat ihanete uğradığını itiraf etti.

"BAZI İNSANLAR ENİŞTECİ OLUYOR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2.Sayfa programına konuk olan Polat o sözlerinin nedenini açıkladı:

"Benim de başıma geldi. En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar enişteci olurlar. Senin kocan senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim dost diye bir şey yok!"

"DOST DEYİP EVİNİZE ALMAYIN"

Polat Instagram hesabından bir video paylaşarak takipçilerine uyarı da bulunmuştu:

"Dost deyip, arkadaş deyip sakın evinize kimseyi almayın arkadaşlar. Dost deyip evinize aldığınız insanlar, yarın kocanızı elinizden alırlar. Bilginiz olsun. Yaşanmıyor mu böyle örnekler; yaşanıyor. Evinize alıp yedirip içirdiğiniz insanlar arkanızdan dedikodunuzu yaparlar. Yılanlar uzakta değiller. Yılanlar hep yakınlarınızda."

EBRU POLAT KİMDİR?



2007 yılında piyasaya sürdüğü "Çetin Ceviz" isimli ilk albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında İzmirde dünyaya geldi. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat'ın, müziğe eğilimi ilkokulda okul korosuna girerek başladı. Bale eğitimi aldı fakat kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldı.



Doğu Akdeniz Üniversitesii Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi.

Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2 Yıl boyunca sürekli şan dersleri aldı. 2007 yılında Çetin Ceviz isimli ilk albümümü çıkardı fakat çok içine sinen bir albüm olmadı. Daha fazla çalışması gerektiğini farkederek geceli gündüzlü çalışarak yeni maksi single olarak Çok Geç’i hazırladı. 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü çıkarttı. Albümlerinde Sezen Aksu bestelerini kullanmayı tercih eden Polat, Sezen Aksu'nun eski şarkılarına kattığı kendi yorumlarıyla dikkatleri çekti. Gene bir Sezen Aksu bestesi olan Seni Yerler’e çektiği klip çok beğenilen genç sanatçıya hayranları Seni Yerler Ebru lakabını taktı.