Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için servet harcadı!

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve sıkı bir çalışma temposu olan Şarkıcı Ebru Polat, satışları iyiye gidince kesenin ağzını açtı ve kendine 500 Bin TL değerinde bir tek taş yüzük aldı.

YENİ YÜZÜĞÜYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat büyüklüğüyle göz dolduran tektaşıyla poz vererek "Yüzüğü göstermek için böyle mi poz veriyorduk? Kendime hediyem, hak ettim. Kendime teşekkür ederim" dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADIN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM

"Şarkıcı "Tektaşını kendin aldın" diyen takipçisine "Aynen öyle. Sürekli çalışıyorum. Hayatımın anlamı iş oldu, uyumuyorum hep çalışıyorum. Güçlü bir kadın olmak için sürekli çalışmamız gerek kimseye inanmayın minnet etmeyin ne istiyorsanız kendiniz alın. Tek değerli sizsiniz yanınızdakiler geçici" cevabını verdi.Ebru Polat'ın yüzüğünün 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.