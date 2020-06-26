Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı. Polat o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD'ın bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı.

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat 30 Haziran 1983'de İzmir'de doğmuştur. Türk pop müzik sanatçısıdır.2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan sanatçı; üniversite eğitiminin ardından Royal Academy of Arts'ta müzik eğitimi aldı. 2007 yılında başladığı müzik kariyerine toplam 4 albüm, 5 single ile devam etmektedir.

Albümleri

*2007 Çetin Ceviz

*2008 Çok Geç

*2009 Kalp Ayazı

*2010 Dinle 2011

Single

*2011 Olanlar Oldu

*2012 Kaçın Kurasıyım

*2013 Hediyem Olsun

*2013 Günaha Davet

*2014 Çilli Bom