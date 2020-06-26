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  3. Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar

Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar

Ebru Polat Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde gerçekleşen depreme video çekerken yakalandı.

Sarkıcı Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen depreme, tatilini sürdürdüğü İzmir Seferihisar'da yakalandı. Polat o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD'ın bilgilerine göre; sabah saat 10.36'da merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar

O anlarda Instagram'da paylaşmak için video çeken Ebru Polat'ın, sarsıntıları hissettiğindeki korku ve panik ses tonuna yansıdı.

Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat 30 Haziran 1983'de İzmir'de doğmuştur. Türk pop müzik sanatçısıdır.2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan sanatçı; üniversite eğitiminin ardından Royal Academy of Arts'ta müzik eğitimi aldı. 2007 yılında başladığı müzik kariyerine toplam 4 albüm, 5 single ile devam etmektedir.

Albümleri
*2007 Çetin Ceviz
*2008 Çok Geç
*2009 Kalp Ayazı
*2010 Dinle 2011

Single

*2011 Olanlar Oldu
*2012 Kaçın Kurasıyım
*2013 Hediyem Olsun
*2013 Günaha Davet
*2014 Çilli Bom

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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