Ebru Polat'tan Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki: ''O cadının süpürgesi size..''
İzmir'de yaşanan 6,6'lık deprem felaketinin ardından Şeyma Subaşı'nın dünyada kutlanan Cadılar Bayramı partisinden yaptığı paylaşımlara tepki gösteren Ebru Polat, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ağır sözler kullanarak tepkisini dile getirdi. O anlar kameralara böyle kaydedildi.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 14:32
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