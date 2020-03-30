Ebru Polat'tan şaşırtan itiraf: Koronavirüs geçsin her güne bir sevgili

Sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapan Ebru Polat, takipçilerini yine şaşırtmayı başardı. Polat yaptığı açıklamada karantina süreci bittikten sonra her güne özel sevgili koyacağını belirtti.

"HER GÜNE BİR SEVGİLİ KOYACAĞIM"

Ebru Polat paylaşımında, "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" ifadelerini kullandı.

Polat geçtiğimiz aylarda tatil için Dubai'ye gitmiş ve Gezi olayları sırasında elindeki palayla göstericilere saldıran, daha sonra ise kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan Sabri Çelebi ile görüntülenmiş ve aşk yaşadığı iddia edilmişti.