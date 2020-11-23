Ebru Polat'tan seksi duş videosu: Madem racon bu uyalım!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, reklam için sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Duşta video çeken seksi şarkıcı, üzerinde sadece iç çamaşırları kalmış bir şekilde dakikalarca duş aldı.

Geçtiğimiz gün Gülşah Saraçoğlu'nun çıkardığı şampuanın reklamı için salonda saçlarını yıkayan Seray Sever'e özenen Polat, 'racon bu mu' diyerek reklam için soyunup duşa girdi.

Kendi markasının reklamı için iç çamaşırıyla duş alan Polat, sosyal medyanın diline düştü.

"MADEM RACON BU UYALIM"

Polat yaptığı paylaşımın ardından ise iddialı konuştu. Polat açıklamasında "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" dedi.

AKIMI SARAÇOĞLU BAŞLATMIŞTI

Yeni çıkardığı şampuanı için duşa giren Gülşah Saraçoğlu, o anları sosyal medyada yayınlamıştı. Seray Sever de arkadaşına destek olmak için evinin salonunda saçlarını köpürttüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.