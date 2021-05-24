25 Haziran'da nişanlanacakları bilinen Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihinin belli olduğu haberlerinin çıkmasının ardından çiftin severleri tarafından bu tarih merakla aratılmaya başlandı. Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor mu? Düğün tarihleri ne zaman? Sorularının yanıtı haberimizde. İşte o tarih...

EBRU ŞAHİN İLE CEDİ OSMAN EVLENİYOR MU? DÜĞÜN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman takipçileri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor. Şu aralar Maldivler'de birbirlerine vakit ayıran çiftten evlilik haberi geldi. İkilinin paylaştığı her fotoğraf binlerce beğeni ve yorum alıyor. Birlikteliklerinin duyulmasının ardından magazin dünyasının en çok konuşulduğu çiftler arasına giren Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi belli oldu. 25 Mayıs'ta Çeşme'de nişanlanacak olan çiftin 2022 yılının eylül ayında nikah masasına oturacakları iddia ediliyor. Ebru Şahin ile çok iyi anlaşan, Cedi Osman'ın annesinin çifte bir an önce evlenmeleri için baskı yaptığı söyleniyor.