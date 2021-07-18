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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Afrika tatili tam gaz sürüyor! Masai Kabilesini ziyaret ettiler! İşte o görüntüler...

Oyuncu Ebru Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı NBA’de oynayan basketbol yıldızı Cedi Osman ile çıktığı Afrika seyahatinden görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Çift, Kenya ve Tazmanya sınırındaki bölgede yaşayan Masai kabilesini ziyaret etti.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Afrika tatili tam gaz sürüyor! Masai Kabilesini ziyaret ettiler! İşte o görüntüler...

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat vermesiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ebru Şahin bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile geçtiğimiz günlerde Afrika'ya gitti.

Kenya ve Tazmanya sınırındaki bölgede yaşayan Masai kabilesini ziyaret eden çift, çocuklarla sohbet edip, buradaki halkın geleneklerini öğrendiler.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Afrika tatili tam gaz sürüyor! Masai Kabilesini ziyaret ettiler! İşte o görüntüler...

Kabile modern hayattan uzak doğal ve ilkel bir yaşam sürüyor. 

Bu kabile modern hayattan uzak doğal ve ilkel bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Ebru Şahin kabilenin gençleri ile geleneksel danslarını birlikte yaptıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Afrikalılarla dans ettikten sonra onlara horon tepmeyi öğreten Ebru Şahin fotoğrafların altına “Harika bir deneyimdi” yazdı.Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Afrika tatili tam gaz sürüyor! Masai Kabilesini ziyaret ettiler! İşte o görüntüler...

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