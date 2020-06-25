Karantina süreciyle Hercai dizisinin çekimlerine ara verilmesini fırsat bilen Ebru Şahin kendini Çeşme'ye attı. Güzel oyuncu güneşlenirken çekilen fotoğraflarında düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Ebru Şahin karantina sürecinin ardından Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.Güzel oyuncu Before Sunset Beach’te önceki gün tek başına güneşlenirken görüntülendi.

Elinden telefonunu düşürmeyen Ebru Şahin'in düzgün fiziği dikkat çekti.

Güzel oyuncu akşamları da Alaçatı sokaklarının tadını çıkardı.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

REYYAN ŞADOĞLU KARAKTERİ

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!