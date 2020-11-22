Ebru Şallı : Ayakta durabilmek için destek alıyorum!

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma hastalığı tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlu Pars'ın ölümünün ardından bir süre kendisini eve kapatmıştı. Yaşadığı zor günlerin ardından, kendisine gelmeye çalışan Ebru Şallı, Sinan Özedincik ile Funda Karayel'in sunumuyla A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Şallı, hayatını kaybeden oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

YAŞADIĞIM ACININ TARİFİ YOK

Ebru Şallı "Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum.

Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü." şeklinde konuştu.

Kaynak: Sacitaslan.com





