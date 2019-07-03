Ebru Şallı ile Uğur Akkuş tekne turu ile tatilde Güzel manken Ebru Şallı Harun Tan'dan boşandıktan sonra Uğur Akkuş ile aşk dedikoduları çıkmış ve sonunda sevgili olduklarını açıklamıştı. Çift şimdi ise tekne turu ile tatilde

1 12 2017 yazında da Uğur Akkuş ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.