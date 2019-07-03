  1. FOTO GALERİ

  2. MAGAZİN

  3. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş tekne turu ile tatilde

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş tekne turu ile tatilde

Güzel manken Ebru Şallı Harun Tan'dan boşandıktan sonra Uğur Akkuş ile aşk dedikoduları çıkmış ve sonunda sevgili olduklarını açıklamıştı. Çift şimdi ise tekne turu ile tatilde

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş tekne turu ile tatilde 1112

2017 yazında da Uğur Akkuş ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

 