Ebru Şallı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Ocak.1977

Ebru Şallı kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Model, TV Sunucusu

Ebru Şallı doğum yeri : İstanbul

EBRU ŞALLI BİYOGRAFİSİ

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatına nokta koydu.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilateszırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV'de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı.

Ozan Orhon’dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yilgi gördü.

Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları vardır.

Kitapları :

2005 - Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

Filmleri :

1995 - Gölge Çiçeği (dizi)

1998 - Reyting Hamdi(dizi)

1999 - Unutabilsem (dizi)

2002 - Belalım Benim (dizi)