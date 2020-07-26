Ebru Şallı sitem etti: Onlara kalsa ölmemi istiyorlar

9 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz aylarda kanser nedeniyle kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, bu kez de sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Oğlunu kaybettikten sonra uzun bir zaman sonra Instagram hesabından eşi Uğur Akkuş ile çıktığı tatilden pozlar paylaşan Ebru Şallı bir kısım takipçileri tarafından eleştirildi.

Konuya ilişkin Posta gazetesine içini döken Şallı,"Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.” dedi.

"ALLAH, PONÇİĞİMİN GÜCÜNÜ İÇİME VERDİ"

Şallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”

"OĞLUMDAN HEP BİR ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Şallı son olarak şunları söyledi:



“Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur’dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi.”