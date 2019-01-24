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  3. Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Sunucu Ebru Şallı, 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Uğur Akkuş ile önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

 Yemekte tatil programı yaptıklarından bahseden Ebru Şallı, “Yemekte yeni seyehatlerimizi, gezilecek yerleri konuştuk. Geçen Sarıkamış’ta pilates yaptım. Gönül ister ki her yerde yapmak” dedi.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Mayısta Uğur Akkuş’la evlenecekleri haberlerine Ebru Şallı, “Sürpriz” diyerek cevap verdi

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

"GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞMAYALIM"

İşadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermesiyle ilgili sorulara Akkuş, "Geçmiş ile ilgili konuşmayalım, geleceğe bakalım" diyerek araçlarına geçerek uzaklaştı.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

"TEKTAŞ DEĞİL, ÇOK TAŞ"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin tektaşını sorması üzerine Şallı, "Tektaş değil, çok taş" diye esprili yanıt vermişti.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

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