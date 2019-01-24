Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti: Geçmişle ilgili konuşmayalım

Yemekte tatil programı yaptıklarından bahseden Ebru Şallı, “Yemekte yeni seyehatlerimizi, gezilecek yerleri konuştuk. Geçen Sarıkamış’ta pilates yaptım. Gönül ister ki her yerde yapmak” dedi.

Mayısta Uğur Akkuş’la evlenecekleri haberlerine Ebru Şallı, “Sürpriz” diyerek cevap verdi

"GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞMAYALIM"

İşadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermesiyle ilgili sorulara Akkuş, "Geçmiş ile ilgili konuşmayalım, geleceğe bakalım" diyerek araçlarına geçerek uzaklaştı.

"TEKTAŞ DEĞİL, ÇOK TAŞ"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin tektaşını sorması üzerine Şallı, "Tektaş değil, çok taş" diye esprili yanıt vermişti.