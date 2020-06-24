Ebru Şallı'dan aylar sonra gelen paylaşım!

Ebru Şallı uzun zaman sonra oğlu Beren ile fotoğraflarını paylaştı. 9 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümünün ardından sosyal medyadan uzak durmaya özen gösteren Ebru Şallı uzun zaman sonra 16 yaşındaki oğlu Beren ile fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz nisan ayında lenfoma nedeniyle kaybetmişti. Küçük oğlunun ölümünün ardından yıkılan Ebru Şallı uzun bir süre evden dışarı çıkmadı.

Oğlu Pars'ın mezar ziyaretleri dışında dışarıya çıkmayan Ebru Şallı son olarak sosyal medya hesabından uzun bir aradan sonra 16 yaşındaki oğlu Beren ile fotoğraflarını paylaştı.

Şallı, çektiği selfie'yi “Berom” notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

EBRU ŞALLI'NIN SON HALİ

Şallı, geçtiğimiz haftalarda da eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a moral bulmaya gitti. Evinin verandasından dışarı çıkmayan Şallı'nın bir hayli zayıflaması da dikkat çekti.

EBRU ŞALLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak eğitim hayatını sonlandırdı.



1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV'de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı.





Ozan Orhon’dan boşandıüı sırada uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.



Ardından iş adamı Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl süren evlilik 11 Temmuz 2013 tarihinde bitti. Bir süre Sinan Akçıl’la ilişki yaşayan Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu.



Hamileliğinin ardından 2005 yılında "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. Ebru Şallı şuan Plates antrenörlüğü yapıyor.





Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları vardır.

3. evliliği: 2019 yılında Uğur Akkuş ile evlendi.



Kitapları :

2005 - Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

Filmleri :

1995 - Gölge Çiçeği (dizi)

1998 - Reyting Hamdi(dizi)

1999 - Unutabilsem (dizi)

2002 - Belalım Benim (dizi)