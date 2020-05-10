Ebru Şallı'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı!

Sosyal medya hesabında geçtiğimiz ay hayatını kaybeden oğlu Pars ile ilgili paylaşımda bulunan Ebru Şallı'nın notunu okuyan takipçileri duygulandı.

Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Şallı, paylaşımına "Yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü kutlu, mutlu olsun. Annelerimin ellerinden öperim. Bugün yanımda olduğunu hissettiren tüm annelerin gözlerinden öperim. Ponçik hep benimle hiç ayrılmayacak... Sadece 9 yıl canlı bir meleğin yasadığına şahit oldum , yasamaya devam edecek." notunu düştü.

Ebru Şallı, Instagram'da paylaştığı hikayede ise "Melek bahçesine güzellik kattın canım eşim, herşeyim. Çok güzel çiçeklerim" ifadesini kullandı.

Şallı ardından yaptığı paylaşımda ise "Bana hep Anneler Günü'ydü. Ponçiğimin elinden..." notunu düştü.

LENFOMA KANSERİNDEN 9 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars'ın geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizip “Ponçik sen benimlesin” yazdırmıştı.

Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında görüntülenmişti. Şallı'nın mezar başında saatlerce ağladığı görülmüştü.

Ebru Şallı'nın eski eşi ve Pars'ın babası Harun Tan, sosyal medya hesabından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarı başında görüntü almak isteyen basın mensuplarını eleştirmişti.

Harun Tan, paylaşımında "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" ifadelerini kullanmıştı.