Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! Yaptırdığı pasta çok konuşuldu!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenleyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı doğum günü pastası da oldukça ilgi çekti.

"İYİ Kİ DOĞDUN UĞURUM"

Fit halleriyle dikkat çeken Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliklerinin ardından 2019 yılının eylül ayında hayatını birleştirdiği eşi Uğur Akkuş'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Geçtiğimi gün Bodrum'da bir teknede 40. yaşını kutlayan Uğur Akkuş'a eşi Ebru Şallı'nın yaptırdığı pasta ilgi çekti

Şallı, deniz ve tekne temalı bir pasta yaptırarak üstüne, "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.

300 BİN LİRALIK HEDİYE

Çift, arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirirken Ebru Şallı'nın eşi için 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.

Öte yandan eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars'ı geçtiğimiz yıl kaybetmişti. Pars Tan’ın cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı. Şallı 9 yaşındaki Pars'ın mezar taşına "Ponçik sen hep benimlesin" yazdırdı.