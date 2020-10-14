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Ebru Şallı'dan eşinin eski karısı Gonca Sağlam'a uzaklaştırma kararı şoku!

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Ebru Şallı'dan eşinin eski karısı Gonca Sağlam'a uzaklaştırma kararı şoku!

Ebru Şallı evliyken aşk yaşadığı eşi Uğur Akkuş'un geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Gonca Sağlam hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 

Ebru Şallı'dan eşinin eski karısı Gonca Sağlam'a uzaklaştırma kararı şoku!

Aralarındaki sular durulmayan Ebru Şallı ve Gonca Sağlam'ın çekişmesi mahkemeye taşındı. Şallı, son zamanlarda hakkında sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasından Sağlam'ı sorumlu tutmuştu.

Ebru Şallı'dan eşinin eski karısı Gonca Sağlam'a uzaklaştırma kararı şoku!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ebru Şallı 3 yıldır polemik yaşadığı Gonca Sağlam hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırdı.

Ebru Şallı'dan eşinin eski karısı Gonca Sağlam'a uzaklaştırma kararı şoku!

Gonca Sağlam bir süre önce Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümünün ardından bikinili pozlar vermesini ti'ye almış ve Şallı'ya gönderme yapmıştı. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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