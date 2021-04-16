Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümüne özel paylaşım: ''Meleklerin öldüğüne şahit oldum!''
16 Nisan 2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığından kaybeden Ebru Şallı, oğlunun ölümünün yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda oğlunun uyurken çekilen pozuna "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu yazan Şallı'nın oğlunun o görüntüleri ekranlara böyle yansıdı.
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