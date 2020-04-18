Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlunun dikkat çeken mezar taşı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

"PONÇİK SEN BİZİMLESİN"

Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı.

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EBRU ŞALLI'NIN ESKİ EŞİ KİM?

Harun Tan ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Hayatını sağlıklı yaşama ve spora adayan, pilates eğitmenliği kimliği ile adından sıkça söz ettiren Ebru Şallı hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı kaç yaşındadır? Ebru Şallı nerelidir? gibi soruların cevapları haberimizde.

Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğiteni kimliği ile de başarılı olan Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi.

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi olan Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.

Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Pars adında bir oğulları vardır.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu hazırladı. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV’de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı.

Ozan Orhon‘dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah‘la “Unutabilsem” adlı dizide oynadı. “Belalım Benim” ve “Gölge Çiçeği” oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi Harun Tan‘la bir s2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca ‘örnek’ olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

Evlilikleri :

1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon‘la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan’la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları vardır.

Kitapları :

2005 – Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

Filmleri :

1995 – Gölge Çiçeği (dizi)

1998 – Reyting Hamdi(dizi)

1999 – Unutabilsem (dizi)

2002 – Belalım Benim (dizi)