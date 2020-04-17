Ebru Şallı’nın acı günü
Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendiği, ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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