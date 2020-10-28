Minik Leyla'nın ölümüne dair, amca Yusuf Aydemir'den kan donduran açıklamalarİnegölspor - Afyonspor maçı CANLI İZLEEbru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!Ihlamura talep arttıkça fiyatı da yüzde 50 arttı!Cumhurbaşkanına hakaret eden Charlie Hebdo'ya Bakan Albayrak'tan eleştiriDolar kuru bugün ne kadar? 28 Ekim 2020 Çarşamba güncel döviz kurları...Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı CANLI İZLESultanbeyli'de yürekleri ısıtan görüntü! İmam camiye giren çocuklarla oyun oynadı2020-2021 burs ve kredi başvuruları başladıSivas’ta Motorlu Taşıt araç sayısı 164 bin 528'e ulaştı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş’a kasten adam yaralama suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!

Ebru Şallı'nın 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş hakkında 1 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Ebru Şallı ile birlikteliklerinin ortaya çıkmasının ardından Uğur Akkuş’la 2018 yılında boşanan Gonca Sağlam hukuk mücadelesini sürdürüyordu. 

Karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında  bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ görülen “kasten yaralama” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Gonca Sağlam 2017 yılında eşi Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT