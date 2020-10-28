Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!

Ebru Şallı'nın 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş hakkında 1 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Ebru Şallı ile birlikteliklerinin ortaya çıkmasının ardından Uğur Akkuş’la 2018 yılında boşanan Gonca Sağlam hukuk mücadelesini sürdürüyordu.

Karşılıklı 70’e yakın soruşturma dosyası olan eski karı koca arasında bir yıldır İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ görülen “kasten yaralama” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Gonca Sağlam 2017 yılında eşi Uğur Akkuş’un Göktürk’teki evlerinde yaptıkları kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Davanın 17. celsesinde karar çıktı ve Akkuş’un yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl, 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Akkuş daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.